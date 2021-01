Trasladan ao Congreso o problema da area en Laxe

Laxe. O deputado do BNG, Néstor Rego, rexistrou no Congreso unha serie de preguntas dirixidas ao Goberno central sobre os problemas derivados da acumulación da area nos fondos do porto e no paseo marítimo de Laxe.

Un problema que, aseguran, todo apunta a que vén motivado pola construción do dique comercial entre os anos 70 e 80, o cal provocou unha alteración das correntes mariñas e das dinámicas mareais.

A acumulación de area mesmo está a afectar, segundo os nacionalistas, á rede de saneamento de auga e aos alcantarillados ao impedir o desaugue, propiciando “graves inundacións” na vila.

Por iso, dende o BNG demandan ao Executivo central que, a través da Demarcación de Costas, estude como afectou a construción do referido dique comercial ás correntes mariñas e que analice as causas que xeran esa acumulación excesiva de area para “dar unha solución aos problemas que provoca, conxugando a protección do ecosistema litoral e as necesidades sociais e económicas dos veciños e veciñas”. M. L.