Tres negocios máis apostan por Razo para refozar a oferta turística

Carballo. A Corporación municipal de Carballo aprobou este luns tres bonificacións de impostos para outros tantos negocios turísticos de nova implantación en Razo: un albergue xuvenil, que ten un orzamento de 264.000 euros; un complexo de restaurante, pensión e vivenda, con 442.000 euros de investimento, e un café-bar, con 182.000 euros de orzamento.

Nos dous primeiros casos, dado que os investimentos superan os 250.000 euros, as bonificacións tanto de ICIO (imposto sobre construcións, instalacións e obras), coma de IBIU (imposto sobre bens inmobles de natureza urbana) e IAE (imposto sobre actividades económicas) acadan o 95%, mentres que no terceiro caso será do 70 % por non chegar a esa cantidade.

Na convocatoria tamén figura o recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores, que suman 26.790,91 euros. É a cifra máis baixa en trinta anos. Neste sentido, o alcalde, Evencio Ferrero, felicitou ao persoal de Servizos Económicos polo “excelente traballo” realizado para pechar o ano coa máxima cantidade posible de facturas aprobadas.

O pleno decidirá, por outra banda, sobre as solicitudes de compatibilidade presentadas por tres traballadores/as municipais. Ademais aprobarase a ordenanza que regula o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, unha vez adaptada á nova lei. Neste sentido, a porcentaxe que aplicará o Concello carballés será do 25%, 10 puntos menos do máximo permitido. M. Lavandeira