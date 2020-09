A Laracha. A Policía Local da Laracha instruíu dilixencias por delito contra a seguridade viaria a unha condutora que triplicou a taxa de alcoholemia.

Os feitos producíronse na noite do venres cando efectivos do corpo de seguridade municipal interceptaron ao vehículo no casco urbano da Laracha (Avenida Fisterra).

A proba efectuada deu como resultado unha taxa de 0,80 miligramos por litro de aire expirado cando o máximo permitido é de 0,25.