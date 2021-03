Usuarios de Íntegro comprométense co coidado do entorno

O grupo xuvenil da Asociación Íntegro porá en marcha esta semana a segunda edición do proxecto de protección ambiental Coidemos o noso entorno, incluído no programa Iniciativa Xove, que financia a Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Ao longo deste mes participarán en accións formativas e actividades ao aire libre. A primeira comezará a finais de semana e consistirá nun obradoiro sobre compostaxe doméstica, no que abordarán cuestións relacionadas coa montaxe dos composteiros, a funcionalidade e os beneficios medioambientais que esta opción ofrece.

Ademais da formación teórica, os alumnos terán a oportunidade de traballar na fabricación do composteiro de Íntegro, cedido por Sogama xunto co material formativo necesario para o curso.

As persoas, con idades comprendidas entre os 16 e os 35 anos, que estean interesadas en participar nesta actividade poderán inscribirse ata o mércores 10 enviando un email a info@integro.es. As prazas son limitadas, e as sesións desenvolveranse respectando o protocolo anti-COVID para garantir a seguridade e benestar de todos.

Ao longo deste mes tamén teñen previsto desenvolver outras actividades formativas orientadas ao coidado e protección do medio ambiente, como un obradoiro sobre as tres erres (reducir, reciclar e reutilizar) que xirará arredor da necesidade de darlle unha segunda vida aos obxectos e produtos, e o curso Invercook sobre hábitos de consumo responsable, que permitirá aos membros do grupo xuvenil descubrir de primeira man o percorrido que realizan, da terra á mesa, os produtos do invernadoiro da sede de Íntegro, ubicada en Nantón (Cabana).

VOLUNTARIADO. Por outra banda, as instalacións da mencionada asociación acollerán nas vindeiras semanas accións formativas dentro do proxecto de actividades de captación, sensibilización e formación de persoas voluntarias de Íntegro. Unha iniciativa que conta coa financiación da Consellería de Política Social a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Convidan a todas as persoas interesadas a inscribirse xa “para beneficiarse das vantaxes de formar parte do equipo de voluntarios”.