Vagalume leva ao mercado funcións de microteatro

CARBALLO. A A.C. Teatro Vagalume protagonizará un ciclo de funcións de microteatro no mercado de Carballo esta fin de semana. O venres, día 18, haberá dúas sesións de Quixotada ás 18.00 e 18.30 horas. O sábado, presentará Contos de Nadal (12.00 e 12.30 horas) e Casting (18.00 e 18.30 h.). O ciclo rematará o domingo coa posta en escena de Xogar (12.00 e 12.30 h.) e Bruxas (18.00 e 18.30 horas). Esta iniciativa está enmarcada no programa Ao redor dos muros en Nadal, que promove o Concello de Carballo. Por outra banda, este venres será a última oportunidade de ver o espectáculo Fillos do sol no Pazo da Cultura da capital bergantiñana, a partir das 20.30 horas. M. L.