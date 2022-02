Vandalismo en parques da Laracha

O Concello larachés denuncia publicamente o roubo dun dos xogos do parque infantil na área recreativa de Gabenlle. Durante a pasada fin de semana desapareceu dese equipamento o columpio cesta, polo que a Policía Local abriu a correspondente investigación e procedeu a acordoar ese espazo para advertir da circunstancia. Así mesmo, a área de recreo canino sufriu un acto vandálico que supuxo a rotura da fonte de auga que está a disposición dos usuarios deste equipamento municipal recentemente aberto ao público e que xa fora obxecto do roubo de parte do seu valado perimetral. O alcalde, José Manuel López, lamenta estes sucesos, tanto polo custe económico dos danos “como por tratarse de actos que perturban a tranquilidade dos veciños”.