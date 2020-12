Veintidós museos del juego se unen en una red internacional

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), con sede en Ponteceso, se sumó a la confederación de la Red Internacional de Museos del Juego (Rimusgo) como miembro fundador, junto con los veintiún espacios museísticos existentes en estos momentos.

Los miembros fundadores que han asumido el timón son el Museo del Juego, el Museo de la Hojalata; el Melga y la Asociación Cultural La Tanguilla, por parte de España; el Museo de Juguete Étnico, de Argentina; el Musee du Jouet, de Bélgica; el Museo dos Brinquedos, el Museo do Brinquedo Popular y Museo da Infancia, de Brasil; el Museo y Archivo Italiano del Juego y la Asociación Giochi Antichi, de Italia; el Museo das Marionetas do Porto, el Museo do Brinquedo Sintra, Museo do Brinquedo Portugués, el Musedo de Juguete de Seia y el Museo do Brincar, de Portugal; el Stockholm Toy Museum, de Suecia; y el Museé Suisse du Jeu, de Suiza.

La sede, inicialmente, está en el Museo del Juego de Madrid, bajo la dirección de Manuel Hernández Vázquez y la secretaria general Elena Hernández, según informa el director del Museo Etnolúdico de Galicia, Ricardo Pérez y Verdes.

Asegura que este proyecto se empezó a gestar ya en el año 2005 con la creación del Museo del Juego, “pero es ahora cuando cuaja dicha confederación”. Tiene como objetivos el juego y el juguete en todas sus variantes, además de la creación de un museo virtual amparándose en las nuevas tecnologías y las corrientes museológicas actuales.

De esta forma, los museos de la red pasarán a integrarse en un único museo virtual que, a través, de una página, web mostrará los contenidos más relevantes de cada uno de ellos y sus colecciones, “así como otros aspectos que en la museografía actual cobran mayor importancia, como la investigación o las exposiciones temporales”, señala Pérez y Verdes.

El pasado día 8 de diciembre se celebró el I Foro Internacional de Rimusgo, en formato de videoconferencia, a través del cual se presentaron los directores-fundadores de cada museo y se expusieron sus proyectos de fututro. “Quizás por ser este el primer encuentro realizado, o por el confinamiento pandémico, la participación no fue muy amplia”, indicó el director del Melga. A la cita se sumaron, además del espacio pontecesán, el Museo del Juego, La Tanguilla, el Museo Étnico (Argentina), el Museo del Juguete de Seia (Portugal) y el Museo del Juego de Marruecos, que viene de integrarse también en la red.

El objetivo de sus fundadores es que se sumen a esta confederación “muchos museos de juego de todo el mundo, así como profesionales investigadores que tengan experiencia en los campos antropológico, educativo, etnográfico y lúdico del juego, el juguete y el deporte”, indicó Pérez y Verdes.

El Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA) es una institución museológica de carácter permanente que tiene como misión fundamental la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural gallego relacionado con el juego y el deporte tradicional Y con la historia del juguete. En él también se muestran objetos y piezas de gran interés, procedentes de distintos puntos España y de pueblos y regiones de toda la geografía mundial.

Impulsado por Ricardo Pérez y Verdes y la fundación a la que da nombre, abrió sus puertas en 2013 y acoge más de 4.000 juegos y juguetes de todo el mundo. Es un espacio de compromiso con el pasado lúdico que sirve de instrumento didáctico para las presentes y futuras generaciones, en el que se organizan multitud de actividades y eventos.