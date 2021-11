Carballo recibiu a visita da embaixadora de Uruguai en España

O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, recibiu á embaixadora de Uruguai en España, Ana Teresa Ayala Barros, na súa primeira visita oficial ao concello tras tomar posesión do cargo hai agora un ano. Estivo acompañada polo cónsul Ramiro Rodríguez Bausero. A embaixadora tiña ganas de visitar Carballo, localidade que acolle unha das principais comunidades de uruguaios/as en Galicia. “Es un honor estar aquí”, asegurou Ana Teresa despois de aludir ás estreitas e históricas relacións entre os pobos uruguaio e carballés e valorou moi positivamente a posibilidade de retomar as xuntanzas presenciais. O alcalde aludiu á importancia desa comunidade, que nalgún momento chegou a contar con 700 membros e dúas asociacións no municipio.

“Hoxe, aínda que estamos moi lonxe desas cifras, Uruguai segue estando moi presente en Carballo, do mesmo xeito que o noso concello mantén unha importante colonia de residentes naquel país”, afirmou Ferrero.

A embaixadora asinou no Libro de Honra e intercambiou agasallos co alcalde, que ademais de obsequiala coa figura do carballo de Sargadelos tamén lle fixo entrega dunha camiseta da campaña que o Concello está a desenvolver con motivo do 25 de novembro. Ana Teresa Ayala agradeceu especialmente este simbólico xesto.