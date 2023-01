Xa se pode ver en Malpica a mostra que pon en valor o patrimonio subacuático

MALPICA. A exposición I Certame Rimartes de FotoSub en Pecios xa se pode visitar. No acto de inauguración estiveron presentes o alcalde de Malpica, Eduardo Parga Veiga; Noelia Freijeiro, concelleira de Cultura; Miguel Ángel Fernández, concelleiro de Obras; e o promotor da exposición, Pedro Tasende. Eduardo Parga agradeceu a xentileza do autor “por achegarnos esta exposición que é unha das múltiples actividades que se veñen desenvolvendo dende o proxecto Rimartes co obxecto de promover o turismo sostible e poñer en valor o enorme patrimonio subacuático da costa galega dende Bergondo ata a ría de Muros-Noia”. A exposición, conformada por 20 obras, é unha selección de imaxes que lembran o vínculo dos naufraxios con enclaves naturais, construcións civís, áncoras ou faros. A mostra poderá verse ata o vindeiro día quince. C.G.