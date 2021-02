Xestur adxudicou unha nova parcela no polígono industrial de Bértoa

CARBALLO. A Xunta de Galicia, a través da empresa pública Xestur, adxudicou unha nova parcela de solo bonificado no parque empresarial de Bértoa, en Carballo. Ten unha superficie de 1.435 metros cadrados e foi adxudicada por un importe de máis de 60.000 euros, despois de aplicar unha bonificación de máis de 55.000 €. As bonificacións adxudicadas na venda de solo empresarial por parte da Administración autonómica dende 2015 superan os 64 millóns de euros, o que “supón un importante apoio público á creación de riqueza e emprego por parte das empresas asentadas en Galicia”, afirman. Esta é unha mostra máis do esforzo do Goberno galego, engaden, para facilitar a implantación de empresas nos solo urbanizado para tal fin. O parque empresarial carballés trátase dun dos máis dinámicos da provincia. M. L.