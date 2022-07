Zas traslada o presidente da RAG ás actividades sobre Enrique Labarta

zas. O próximo outono o Concello de Zas ten previsto realizar novas actividades encamiñadas a seguir divulgando a figura e a obra de Enrique Labarta Pose. Este foi o motivo polo que o alcalde, Manuel Muíño, acompañado pola Técnica de Turismo, Tania Carreira, mantivo un encontro co presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, quen ademais tivo a oportunidade de coñecer de primeira man todas as accións que se realizaron ao longo dos últimos anos, en colaboración coa Comisión Labarta Pose, a través das cales se pretende que o escritor teña o seu propio Día das Letras Galegas. O presidente da RAG recibiu varios exemplares do folleto informativo sobre a vida e obra do escritor baiés e no que inclúe toda a información sobre o Roteiro Literario de Labarta incluído no Proxecto Roteiros do Consello da Cultura Galega. arca