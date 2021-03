A boa evolución sanitaria permite a Vila de Cruces abrir a pista de pádel

Vila de Cruces. O Concello de Vila de Cruceso anunciou onte a apertura da nova pista de pádel. A súa estrea estivo paralizada debido á pandemia e tras comprobar que os casos da COVID descenderon, o tenente de alcalde, Julio López, decidiu anunciar esta apertura “para que desde agora, todos os veciños e veciñas poderán gozar”.

“Estas instalacións levan varios meses rematadas, pero por causa da pandemia o goberno decidiu pospoñer a súa apertura, pero nestes momentos que os casos de COVID están practicamente erradicados no noso concello, e que as administracións públicas permiten certas actividades deportivas, dáse apertura á pista de pádel”, indicou o concelleiro. Segundo explicou, para regular esta apertura o grupo de goberno ten que utilizar as antigas bases que estaban aprobadas polo PP, xa que terán que levar a pleno canto antes cambios substanciais das mesmas. “Está claro que non é de recibo o ter que cobrar cantidades que non son múltiplos de 5, xa que estas bases obríganos a cobrar por 1.30 minutos de pista 3,38 euros, o que supón un encordio”, dixo. arca