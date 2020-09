A Caravana Morada concienciou en Caldas contra a violencia machista

Caldas. Tras seu periplo polos municipios do Salnés e Ulla-Umia, impulsada polo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR), coa colaboración do Concello, o proxecto da Caravana Morada visitou Caldas de Reis para informar, asesorar e visibilizar o rexeitamento comunitario ao acoso e ás agresións de xénero. O posto permaneceu na rúa Real durante toda a mañá do luns e estivo atendido por profesionais especialistas en psicoloxía contra a violencia de xénero e técnicos en criminoloxía e igualdade que ofreceron este servizo itinerante para chegar a homes, mulleres e todo o público en xeral.

Tamén visitaron a caravana a xerente do GDR, Arancha Pérez, o membro da xunta diretiva do grupo e tenente de alcalde, Manuel González, a concelleira de Igualdade, Inés Fuentes, e o edil, Jacobo Pérez, ademais do propio alcalde, Juan Manuel Rey, entre outros membros da Corporación.

A caravana do punto morado ten un dobre compoñente: por unha banda busca concienciar e visibilizar o compromiso social e o rexeitamento comunitario das violencias informando sobre os recursos dispoñibles e, por outro, prestar atención técnica, psicolóxica, de coordinación e información ás mulleres que así o demanden. Nesta liña, Arancha Pérez valorou a iniciativa como “unha experiencia moi positiva que permite entrar en contacto directo con moitas persoas que despois profundizan as consultas por teléfono co persoal técnico posto a disposición polo GDR”.

Manuel González destacou que “o proxecto demostra a importancia do contacto directo coa veciñanza nunha cuestión tan sensible como é a violencia machista” e, ao mesmo tempo, asegurou que “serve para achegar a acción do GDR Salnés Ulla-Umia á cidadanía”.

A concelleira de Igualdade, Inés Fuentes, resaltou, polo seu lado, “a importancia que teñen servizos como o CIM e outros recursos municipais para axudar ás mulleres vítimas da violencia e para concienciar á poboación sobre esta lacra”. Segundo explicaron a situación de alarma sanitaria e confinamento agravou o número de agresións e abusos nos 98 días do estado de alarma. As chamadas aos 016 aumentaron en máis dun 40 % con respecto ao mesmo período do ano anterior. Por elo consideran que o carácter itinerante deste servizo é unha grande vantaxe para tratar de axudar ás mulleres. arca