A Estrada acolle en abril tres seminarios da USC para maiores de 50 anos

A ESTRADA. Un ano máis, o Servizo do Programa Universitario para Maiores coorganizado coa Vicerreitoría de Igualdade da Universidade de Santiago de Compostela (USC), en colaboración co Concello da Estrada, organiza o IV Ciclo de Camiños de Coñecemento, dirixido a persoas maiores de 50 anos. O programa que se desenvolverá na Estrada inclúe tres ámbitos formativos ou seminarios: os días 27 e 28 de abril, entre as 16.30 e as 18.00 versará sobre O novo reto socioeconómico que xa está aquí, sobre economía circular impartido por Gumersindo Feijoo; do 26 ao 29 de abril, no mesmo horario, Vermes da terra, ecoloxía e bioloxía, sobre zooloxía impartido por Javier Iglesias, e do 30 de abril ao 3 de maio, tamén de 16.30 a 18.00 horas, Simboloxía das cores que trata sobre a relación das cores cos sentimentos, impartido por Nerea Varela. s. e.