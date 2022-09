A Estrada adxudicou obras por valor de 18 millóns

A Estrada. O alcalde da Estrada, José López, fixo balance da xestión do goberno local durante este último mandato e anunciou que se adxudicaron obras por valor de 18 millóns de euros en 54 actuacións -a maioría xa finalizadas- desde mediados do 2019, adicados na súa meirande parte a proxectos que teñen que ver coa humanización das rúas, plans de asfaltado das vías do rural ou coa modernización do alumeamento público nas parroquias.

López subliñou que “nestes últimos anos estanse a acometer importantes actuacións transformadoras no noso municipio, relacionadas coa recuperación de espazo para os peóns, coa mellora da eficiencia enerxética ou coa aposta polo deporte base”, e engadiu que este nivel de licitacións é posible “grazas ao bo facer dos técnicos do Concello e á nosa capacidade de xestión para conseguir fondos públicos”.a en las urnas en mayo del 2023.

As actuacións no rural concentran gran parte do investimento. Un dos proxectos de maior magnitude, que se está a executar adxudicado en 6,8 millóns e a renovación do alumeamento público das 51 parroquias estradenses. arca