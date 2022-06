A Estrada difunde o arte local cunha galería dixital

A Estrada. O concelleiro de Cultura de A Estrada, Juan Constenla, presentou este martes no Concello a iniciativa DixitArte, unha galería virtual creada en colaboración coa Fundación Cultural na que se difundirán os traballos de artistas gráficos estradenses co obxectivo de promover a cultura local.

Constenla destacou que “grazas aos recursos da Estrada Dixital foi posible materializar este proxecto, que permitirá “ofrecerlle aos creadores estradenses unha canle de difusión para poñer en valor a súa obra” facilitando o acceso “todos os días do ano”. Xunto co edil, na presentación do proxecto participaron o responsable técnico da web, Javier Ramos, e o pintor Manuel Fragoso. s. e.