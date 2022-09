A Estrada inaugurará o día 15 a Feira do Moble

A Estrada. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra, Luis López, será o encargado de inaugurar o vindeiro xoves 15 de setembro na Estrada a 34 Feira do Moble de Galicia, que permanecerá aberta ata o domingo 18 no Pazo de Exposicións e Congresos da Estrada.

Previamente, o martes 13 terá lugar a presentación do certame aos medios de comunicación. Neste acto estarán o xefe territorial de Medio Rural en Pontevedra, Antonio Crespo Iglesias; un representante da Deputación de Pontevedra; Manuel González Martínez da Cámara de Comercio de Pontevea, e Cardoso, representante da Asociación de Fabricantes e Comerciantes do Moble da Estrada. Todos eles mostran así o respaldo das diversas institucións que compoñen o padroado ao certame sectorial.

No acto detallarase a programación completa da Feira do Moble, que conta xa co cen por cen do seu espazo expositivo ocupado, e darase a coñecer a revista oficial do certame. Cabe sinalar que nesta 34 edición participarán firmas nacionais e internacionais que mostrarán ao público decoración e equipamento para o fogar e que chegan de Asturias, Madrid, Toledo, Sevilla, Valladolid, Alacante, Bizkaia ou Portugal. arca