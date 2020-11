A Estrada selecciona ‘Baixo ás árbores’ para cambiar la plaza

Baixo ás árbores, una propuesta presentada y diseñada por RVR Arquitectos, ha sido la elegida tanto por la votación vecinal como por el jurado profesional para la remodelación de la Praza da Feira de A Estrada, así como Porta do Sol y Rúa Ulla. La decisión se dió a conocer ayer tras la reunión que durante varias horas mantuvieron los miembros del jurado.

En el caso del jurado técnico, la decisión se tomó por unanimidad de los siete integrantes, mientras que en el caso de la votación popular un 74,05 por ciento de los 316 votantes también se decantaron por esta propuesta. En concreto Baixo ás árbores recibió 234 votos, mientras que Espazos compartidos recibió un 12,34 de los sufragios (39 votos) y Amencer da Barceloneta un 13,60 % (13,60 votos).

Tras la adjudicación de la obra el estudio ganador, RVR Arquitectos, dispondrá de 30 días para presentar el plan de

ejecución. “A idea é realizar a licitación do proxecto a primeiros de ano, comezar as obras antes de primavera e rematalas ao longo do 2021”.

Según consta en el proyecto presentado por sus diseñadores, Baixo as árbores propone generar en la Praza da Feira una gran explanada flanqueada a ambos lados por dos hileras de árboles. La idea es que los árboles atenúen el impacto de los edificios más altos, estableciendo una escala intermedia, más amable, entre el espacio de la plaza y las construcciones que la rodean. Se propone la plantación de plátanos (acer pseudoplatanus), un árbol tradicionalmente empleado en este tipo de espacios y capaz de crear una bóveda de follaje con el paso de los años.

A la sombra de los árboles se sitúan bancos de listones de madera de gran tamaño que acentúan su carácter de espacio de estancia a la vez que liberan la zona central. Esta se concibe como un gran salón al aire libre para el paseo, la estancia, la programación de conciertos y todo tipo de actividades sociales y la celebración del mercadillo, con los puestos reordenados en hileras bajo la protección de los árboles. La plaza se pavimentará con un suelo filtrante semiduro tipo Terraway.

El proyecto prevé también la creación de una zona de juegos infantiles, con arbolado, en el encuentro de la Praza da Feira y el Campo da Feira, en la zona que ahora ocupa la terraza de A Taverna.

PEATONALIZACIÓN. Hay que recordar que la remodelación de la Praza da Feira traerá consigo la peatonalización de la Porta do Sol y de la calle Ulla. El gobierno local planteó en la Mesa de Movilidad extender esa peatonalización hasta la Farola. A pesar de las primeras voces críticas, todos los partidos y agentes sociales mostraron su respaldo al plan integral desde la Porta do Sol a la Farola. Incluso la plataforma vecinal más crítica consideró razonable la propuesta, siempre que se incluyesen aparcamientos céntricos.