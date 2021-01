A Rede de Dinamización Lingüística reuniuse con presencia de valgueses

VALGA. O Concello de Valga foi un dos participantes, o 28 de decembro, na reunión anual do Consello de Membros da Rede de Dinamización Lingüística, un encontro que se celebrou a través de videoconferencia e no que se fixo balance das actividades realizadas en 2020 e se presentaron as liñas de traballo para o 2021. A xuntanza estivo presidida polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e contou coa participación da presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, así coma representantes doutros 21 membros do Consello, entre concellos, deputacións, mancomunidades e asociacións. Valga estivo representada polos técnicos Santiago Chenlo e Vanessa Losada, licenciados en Historia da Arte. En 1993 Valga converteuse nun dos primeiros concellos en crear un Servizo de Normalización Lingüística. arca