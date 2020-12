ACOE repartirá 200.000 rascas y 8.000 premios en la campaña de Nadal

A ESTRADA. Bajo el lema O teu corazón no comercio local, la asociación de comerciantes de A Estrada, ACOE, con la colaboración de el Concello, colectivos y empresas de hostelería, pone en marcha el día 9 su campaña de Nadal, en la que un total de 160 establecimientos repartirán 200.000 rascas que contienen 8.000 premios. “Coa campaña, este ano difícil queremos agradecer ao cliente do comercio de proximidade que grazas a eles estamos aquí, aínda que por desgraza algúns xa tiveron que pechar”, dijo en la presentación el presidente de ACOE, Alfredo González. Indicar que los rascas se pueden obtener con compra mínima de 5 euros, y se pueden lograr entre 10 y 20 con una máxima de 300 €. Los rascas no premiados podrán ser depositados en una urna y entrarán en un sorteo de cinco vales de 1.000 euros, entre otros premios. s. e.