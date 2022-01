Actividades para previr as condutas aditivas entre os estudantes de Valga

valga. A Unidade de Prevención das Condutas Aditivas dos concellos de Valga, Dodro, Padrón e Rois retomou neste mes as actividades nos centros educativos, un total de tres programas destinados a escolares de 5º e 6º de Primaria, de 1º e 4º da ESO e de FP Básica que, no caso de Valga, se desenvolven con alumnado do CEIP Baño-Xanza, do CEP Xesús Ferro Couselo e do IES. O fin último desta Unidade é a promoción da vida saudable e libre de adiccións de todo tipo, se ben este ano as intervencións céntranse na formación do alumnado en educación emocional, o autocoñecemento e a autoestima, a resolución de conflitos, a escoita activa, as habilidades sociais e a comunicación eficaz. Todo elo sen esquecer a prevención do consumo de alcohol e cannabis e do xogo e apostas. En total está previsto realizar 184 intervencións. arca