As fortes choivas non impideron que Cesures celebrara o San Xulián

Pontecesures. O Concello de Pontecesures celebrou o sábado o seu patrón San Xulián, festivo local no municipio pontevedrés. Unha xornada que esivo a ser moi condicionada pola climatoloxía, se ben as fortes choivas caídas nas últimas horas o venres e o sábado non impediron que o programa previsto da festa se desenvolvera tal e como estaba previsto, cando menos durante a mañá.

Deste xeito, a xornada da festividade do patrón arrincou en Pontecesures ás 9.00 horas cun anunciador gran disparo de bombas de palenque, que deu paso a unha alborada a cargo das agrupacións folclóricas Algueirada e Xarandeira.

A choiva fixo acto de presenza antes de comezar a misa solemne na igrexa parroquial de San Xulián, misa que foi cantada pola Coral Polifónica de Pontecesures, porén parou minutos antes da tradicional procesión, que puido celebrarse sen ningun tpo de incidencia.

VOLTA AO ADRO. A imaxe de San Xulián, acompañada por medio cento de fieis e distintos integrantes da Corporación municipal censureña, co alcalde Juan Manuel Vidal Seage á fronte, deu unha volta polo adro da igrexa acompañada da música da asociación cultural Xarandeira.

Co respecto a xornada, indicar, por último, que unha vez rematada a misa, Xarandeira interpretou varias pezas no adro da igrexa. Xa pola tarde houbo un concerto a cargo do Orfeón Voces Graves Arousa e a Coral Polifónica de Pontecesures.

Suliñar que o San Xulián, que se celebra todos os nos o 7 de xaneiro, e un dos dous festivos locais elexidos polo Concello Pontecesures. O outo festivo é o do 4 de xullo, cando a localidade pontevedresa celebra a tradicional Festa do Carme. arca