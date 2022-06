Bonos para familias sen recursos no San Paio

A Estrada. As festas patronais da Estrada comenzaron o xove co encendido e unha sardiñada por San Xoán, e con algúns cambios no programa polo tempo. A boa noticia coñecida o venres son os bonos de balde para que as familias sen recursos tamén desfruten das atraccións.

Os feirantes da trintena de atraccións que permanecerán instaladas na praza da Feira durante as festas patronais do San Paio veñen de decidir, en colaboración coa concellaría de Eventos, que dirixe Gonzalo Louzao, repartir 450 bonos entre as familias sen recursos da Estrada. Cada un destes bonos corresponderase cunha viaxe gratuíta en calquera das atraccións instaladas e poderán empregarse durante todos os días das festas.

O obxectivo, explica o edil de Eventos, é “que aquelas familias que máis o precisan poidan ter a oportunidade de gozar do parque de atraccións”. Os bonos foron entregados en Cáritas e será a propia asociación a que faga o reparto entre os seus usuarios,

Este venres foi o pregón das festas, ás 21.00 h, a cargo do cómico e monologuista David Amor. As 22.30 Treixadura iniciou a súa actuación na que presentou o novo disco. Tamén se celebrou a carreira Nocturna. arca