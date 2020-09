Caldas aprueba el crédito para adquirir los terrenos destinados a ampliar el IES

El pleno de Caldas aprobó, en la tarde de ayer, un crédito extraordinario para la adquisición de los terrenos próximos al instituto Aquis Celenis destinados a facilitar la ampliación del centro educativo y se puedan construir los nuevos módulos de Formación Profesional, además de aumentar las instalaciones actuales donde se imparten los cursos de la ESO. Con la liberación del crédito necesario para esta compra el gobierno local muestra “o seu compromiso real e a máxima vontade política para poder acometer un proxecto moi importante para os intereses de Caldas de Reis”, según pusieron de manifiesto en la sesión.

Avanzar en la puesta a disposición de la Xunta de Galicia de la superficie necesaria para la ampliación del IES Aquis Celenis “é unha prioridade para o goberno e constitúe un proxecto fundamental para ampliar a oferta educativa pública do municipio e dar resposta a unha vella demanda da comunidade educativa”, explicaron desde el ejecutivo local.

Ganar espacio para albergar nuevos módulos y aumentar la oferta educativa “é unha prioridade tanto para o instituto como para o Concello, posto que hai unha boa parte do alumnado que ao rematar a ensinanza obrigatoria precisa unha alternativa formativa máis aló do Bacharelato”, argumentaron los autores de la propuesta.

En este sentido explicaron que el alcalde, Juan Manuel Rey, ha venido celebrando múltiples reuniones con los propietarios de los terrenos, por lo que se espera que su adquisición, tras habilitar el crédito, pueda producirse en las próximas semanas.

Además de la ampliación del IES, durante la sesión plenaria la Corporación de Caldas aprobó en la sesión plenaria el alta en el Inventario Municipal de Bens de la fonte de Tivo, para su rehabilitación y del tramo del camino que va desde Casaldrago hasta el límite con Cuntis para ejecutar un proyecto de pavimentación. Asimismo, el gobierno presentó, para su aprobación inicial, el plan de actuación municipal frente al riesgo de inundaciones en el municipio pontevedrés.

ESPECIES INVASORAS Por otra parte, el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, mantuvo recientemente una reunión con el ingeniero agrónomo y arquitecto del paisaje, Pedro Calaza, en la que abordaron diferentes iniciativas y proyectos municipales relativos al cuidado del medio ambiente y el paisaje.

Entre otras se tomó la decisión de activar en los meses de octubre y noviembre un programa para la eliminación de vegetación invasora en el río Umia. Se trata de una intervención planificada en el marco de los programas de gestión y mantenimiento de los cursos fluviales que se desarrollará en esta época del año de acuerdo con el calendario. Por otra parte, el encuentro sirvió, también, para avanzar en la puesta en marcha del Plan Director de Restauración do Xardín Botánico de Caldas.

Sobre este tema, Calaza y Rey aprovecharon el encuentro para realizar una visita a la zona de la Carballeira “co fin de coñecer in situ as diferentes problemáticas que lle afectan ao conxunto, así como as accións de mantemento, conservación ou de dotación de novas infraestruturas a realizar no marco deste plan”, explicó el responsable municipal.