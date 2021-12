Caldas cede un local para a oficina agraria comarcal

Caldas. O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, asinou un convenio de colaboración coa Consellería de Facenda polo que o Concello outorga unha concesión administrativa para o dereito de uso dun local de titularidade municipal no que se instalará a oficina agraria comarcal, que agora ocupa a primeira planta do edificio do Centro Comarcal na Tafona.

O local de nova planta ten unha superficie de 166,91 metros cadrados, e atópase na planta baixa do edificio da Escola Municipal de Música, situado na Travesía Dona Urraca. Este edificio foi construído polo Concello cun investimento de máis dun millón de euros do Plan de Mellora do Reequilibrio Territorial da Deputación, e actualmente acolle tamén ao obradoiro de emprego ademais da propia escola de música.

O novo espazo está distribuído en recepción e sala de espera, tres despachos, unha sala de reunións, almacén, arquivo e servizos. A concesión outórgase por un prazo de quince anos, coa posibilidade de prórrogas de 5 anos ata un máximo de corenta.

O alcalde destaca “o esforzo do Concello por facilitar un novo local perfectamente acondicionado e a estrear para servizos de carácter comarcal da Xunta”. arca