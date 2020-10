Caldas contrata técnicos en prácticas a través de O teu primeiro emprego

cALDAS. O Concello de Caldas de Reis vén de contratar a través da Deputación a dúas persoas en prácticas ao abeiro das bases do programa O teu primeiro emprego de fomento da empregabilidade na provincia. En concreto, e grazas a esta axuda, o Concello conta desde a semana cunha mestra especializada en educación infantil e cun arquitecto. A mestra foi incorporada ao Centro de Información á Muller (CIM) e levará a cabo o proxecto de intervención educativa e integración social e, ademais, encargarase de realizar tarefas de apoio no Fogar do Maior, principalmente nos obradoiros de memoria. Pola súa banda, o novo arquitecto sumouse ao departamento de Urbanismo para realizar traballos técnicos como a redacción de memorias, proxectos e demais documentación necesaria para a tramitación de actuacións municipais. arca