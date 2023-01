Caldas de Reis colabora coa Plataforma SOS Sanidade

Caldas. O alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, mantivo un encontro co portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, e co presidente desta Plataforma no municipio de Caldas, José Manuel Suárez. Esta nova organización quedou constituída este martes e integrarase por asociados e asociadas locais, posto que estará aberta a todas as persoas veciñas da localidade.

Neste senso, o rexedor local cumpre co compromiso adquirido polo goberno de Caldas no pleno extraordinario do 5 de novembro, dando resposta á demanda da veciñanza que permitirá canalizar as reclamacións en defensa da sanidade pública, coa financiación adecuada para a atención primaria y coa dotación suficiente de persoal sanitario. Ademais, valorou moi positivamente a creación desta plataforma cívica, “xa que o seu obxectivo principal é sumar os esforzos de todos e todas sen importar cores políticas ”.

Nesta liña, Rey manifestou a intención de traballar conxuntamente “colaborando co labor desta asociación e tecendo canles de diálogo institucionais, pois esperamos facela extensible a toda a comarca, e abrazar así aos veciños e veciñas dos concellos próximos que queiran reivindicar o seu dereito a un PAC digno e a unha atención médica de calidade grazas a un espazo de diálogo e consenso”, avanzou. arca