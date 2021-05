Caldas de Reis dará un uso público e veciñal as antigas escolas de Cope

Caldas. O Concello de Caldas de Reis deu inicio aos traballos de demolición do edificio que albergaba as antigas escolas de Cope situadas na parroquia de Carracedo. Coa súa demolición por medios mecánicos e posterior acondicionamento da parcela e da contorna, crearase no espazo unha nova zona verde recreativa e social ao aire libre que poderá ter diferentes usos públicos e veciñais.

O goberno local destaca que con esta actuación se dá resposta a unha vella demanda veciñal, posto que as edificacións levaban máis de 40 anos abandonadas e o espazo ocupado permanecía infrautilizado. A oferta educativa actual está moi ben cuberta na zona co Colexio Rural Agrupado que ten un centro moderno e moi ben equipado en Carracedo.

Para poder levar a cabo esta intervención e darlle ao espazo uso público foi preciso aprobar no pleno un expediente de cambio do equipamento no PXOM, pasando de equipamento educativo a espazo libre público. A modificación tivo luz verde na sesión plenaria de outubro do ano pasado coa unanimidade dos diferentes grupos políticos que conforman a Corporación municipal.

A edificación levaba moitos anos sen actividade e presentaba un estado de importante abandono que provocaba que a súa catalogación no Plan de Xeral de Ordenación como equipamento educativo non se correspondese coa realidade. O cambio de uso a espazo libre público permitiralle agora ao Concello de Caldas de Reis destinar a superficie a outras alternativas en proveito veciñal. s.e.