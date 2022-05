Caldas de Reis está a limpar e acondicionar 106 fontes e lavadoiros

Caldas de Reis. O concelleiro de Medio Ambiente e Obras, Manuel González, informou do plan de mellora e acondicionamento dos lavadoiros do Concello “como recuperación do patrimonio etnográfico e histórico vinculado á auga no casco urbano e no rural, que se desenvolverá ata o mes de xuño nunha primeira etapa, para despois continuar con mantementos periódicos”. Priorizaranse as 46 fontes e lavadoiros incluídos no Catálogo do Patrimonio Cultural de Caldas de Reis, dos que seis xa foron obxecto de traballos integrais de restauración, dous xa contan con proxectos de restauración e unha decena xa foron acondicionados no mes de abril. Tamén actuarase no resto de fontes e lavadoiros que suman un total de 106.

Este martes iniciáronse os traballos nos lavadoiros de Cesar e Cesariños, en San Clemente, despois de completar a limpeza de catro fontes e lavadoiros en Paradela, tres nos lugares de Santa Catalina, Coto de Arriba e Coto de Abaixo, e actuar noutros dous en Calcote e tres máis en Bemil. Son traballos que se desenvolven en varias fases, primeiro coa roza e limpeza da contorna, despois co vaciado e limpeza dos vasos e, finalmente, coa realización de obras complementarias para mellorar a estanqueidade e o funcionamento dos lavadoiros.

Nos casos que requiren restauración procédese á redacción dos proxectos correspondentes. A veciñanza pode solicitar este tipo de servizos no teléfono de avisos do Concello 647 574 316, ou en avisos@caldasdereis.com. arca