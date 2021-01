Caldas está entre os dez lugares máis acolledores

A localidade de Caldas de Reis forma parte do Top Ten de lugares máis acolledores de España segundo o buscador de viaxes e reservas Booking.com. Esta plataforma acaba de anunciar a entrega dos premios Traveller Review Awards 2021, a través dos que a empresa recoñece o traballo dos establecementos que se comercializan a través desta web repartidos por todo o mundo en base á puntuación dos comentarios que deixan os clientes despois da súa estancia ou experiencia.

Baseándose na proporción de aloxamentos premiados no ano 2021 cun Traveller Review Award, Booking tamén revelou cales son as rexións do mundo onde os viaxeiros poden gozar dunha maior amabilidade, así como os lugares máis acolledores de España segundo os comentarios da clientela. É aquí onde Caldas de Reis aparece no posto número oito entre os dez mellores destinos distribuídos por todo o país.

Na listaxe atópanse zonas rurais e cidades pequenas e medianas que destacan, todas elas, pola súa atractiva oferta turística e cultural. A puntuación para poder optar a un premio debe estar entre oito e dez. A nota calcúlase facendo a media de todos os comentarios de clientes publicados tanto na web de Booking como na súa App entre o un de agosto de 2018 e o trinta de novembro do pasado ano 2020.

Deste xeito, Caldas comparte o Top Ten de lugares con máis aloxamentos premiados: Albarracín (Aragón), Mérida (Estremadura), Santillana del Mar (Cantabria), Úbeda (Andalucía), Arzúa (Galicia), Cáceres (Estremadura), Almagro (Castela-A Mancha) Caldas de Reis (Galicia), Órzola (Canarias) e Hondarribia (País Vasco).

A través de Booking comercialízanse case 40 establecementos e aloxamentos turísticos de todo tipo de Caldas dos que unha gran maioría están no nivel máximo de valoración que dá accesos a estes premios.

Os Traveller Review Awards chegan neste 2021 á súa novena edición con máis dun millón de colaboradores premiados por todo o mundo. O amplo número de gañadores pon de manifesto segundo Booking a “dedicación e resiliencia dos colaboradores que logran ofrecer experiencias de viaxe incribles en lugares de todo o mundo nun ano de grandes desafíos para o sector turístico”.

O alcalde, Juan Manuel Rey, valorou esta distinción “como un orgullo para todos e todas as caldenses” e puxo de relevo “o enorme mérito de que Caldas sexa recoñecida a nivel nacional e internacional polos propios viaxeiros xunto con destinos referentes como Mérida, Úbeda ou Santillana del Mar”. “Que sexan os propios visitantes os que coas súas valoracións distingan a Caldas como unha das localidades máis acolledoras de España aporta máis valor a este recoñecemento e pon de manifesto o excelente traballo do sector hostaleiro, a amabilidade da nosa xente e a aposta municipal pola singularidade do noso concello, que ten como lema dende hai 20 anos Vila Termal acolledora e dinámica”, dixo.