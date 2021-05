Caldas inicia a restauración da histórica fonte de Tivo

Caldas. Onte deron inicio os traballos para a restauración da fonte dos catro canos de Tivo, datada en 1880 e situada en pleno Camiño Portugués, na parroquia de Santa María de Caldas de Reis. Este proxecto forma parte do programa Fontes do Camiño, e supón un investimento de 15.236 euros dos que 6.202 corresponden a unha axuda da Deputación de Pontevedra a través do programa provincial de conservación do patrimonio cultural.

A empresa encargada de levar a cabo os traballos é Forxa Chago, un taller de ferraría artística con ampla bagaxe na restauración de bens históricos, que ten actuado entre outros lugares, na catedral de Santiago onde se encargou de restaurar a rella da fachada do Obradoiro. arca