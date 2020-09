Caldas prevé rehabilitar o Xardín Botánico co 1,5 por cento cultural do Goberno

O Concello de Caldas de Reis vén de aprobar a contratación do proxecto técnico de restauración do Xardín Botánico de Caldas de Reis, catalogado como Ben de Interese Cultural (BIC).

Este documento estratéxico é un requisito necesario para poder acceder ás axudas do Goberno central para a conservación do patrimonio arquitectónico dentro do marco do 1,5 por cento cultural, así como a outras liñas de subvención, segundo informan dende o Concello.

O plan será coordinado polo doutor, enxeñeiro agrónomo e arquitecto da paisaxe, Pedro Calaza, que dirixirá para o seu desenvolvemento a un equipo multidisciplinar con experiencia en traballos deste tipo.

Indicar que o Concello destina ao desenvolvemento deste proxecto un orzamento de 12.400 euros.

CRITERIOS. 0 Plan de Restauración do Xardín Botánico de Caldas de Reis servirá fundamentalmente para marcar baixo criterios técnicos e profesionais a planificación regrada do mantemento, conservación e reposición do espazo, explican os responsables municipales.

Neste senso o documento incluirá un estudo histórico do conxunto e unha análise pormenorizada das alternativas a desenvolver para a súa conservación, que terá en conta as propostas técnicas, os materiais a aplicar, o mobiliario ou o equipamento.

Ademais, o plan técnico de restauración complementará o Plan Director do Arborado realizado xa o ano pasado, que inclúe propostas de mellora e xestión integral dos espazos formados pola Carballeira e o Xardín Botánico.

0 Xardín de Caldas remóntase ao ano 1884 e foi declarado como Paraxe Pintoresca e Xardín Histórico en 1962, pasando a ser BIC no ano 1985. Neste enclave atópanse 400 árbores de especies chegadas dos cinco continentes, especialmente de América.

ESPAZO NA URBE. Tamén destaca a súa gran colección de camelias. Trátase dun espazo natural “incrustado” ao mesmo tempo no casco urbano que xunto coa carballeira conforman na marxe do río Umia un lugar con encanto especial moi utilizado para o lecer por parte dos veciños e das persoas que visitan a localidade pontevedresa en distintas épocas do ano.