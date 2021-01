Caldas retira os valados de obra entre as accións para protexer a paisaxe

caldas de reis. O Concello de Caldas está desenvolvendo ao longo destas semanas unha nova iniciativa de carácter punteiro enmarcada dentro das múltiples accións municipais destinadas a seguir mellorando e protexendo as condicións paisaxísticas tanto no casco urbano como no rural. A proposta consiste na retirada dos vellos valados de obras públicas xa finalizadas que afean a contorna. Os traballos están sendo desenvolvidos polo Servizo Municipal de Obras e, ata o momento, xa se retiraron uns 30 paneis tanto en zonas urbanas como rurais. Non obstante, a intervención continuará ata eliminalos todos. Calcúlase que pode haber uns 50. Como explica o edil de Obras, Manuel González, “con este proxecto queremos dar un paso máis na visión proxectada por Caldas de Reis como municipio referente no coidado da súa paisaxe”. s. e.