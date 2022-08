Caldas terá un obradoiro de albanelaría e xardinaría-forestal

CALDAS. Logo do éxito das dúas edicións anteriores, Caldas contará cun terceiro obradoiro dual de emprego que se denominará Os camiños do Camiño III e no que poderán participar vinte persoas en dous módulos de albanelaría e xardinería-forestal. Os interesados en participar deben inscribirse na oficina de emprego. Esta foi unha das novas que o Concello compartiu na xornada de clausura da segunda edición do taller, no que participaron vinte persoas desempregadas do municipio. Nesta xornada, todas elas recibiron os certificados de profesionalidade e de asistencia, así como os diplomas pola súa formación nos módulos das especialidades de forestal e xardinería e de cantería. Ademais, o propio alcalde, Juan Manuel Rey, agradeceu o seu bo facer na recuperación do patrimonio cultural, ambiental e forestal da finca municipal no entorno da cascada de Segade e da Fábrica da Luz, entre outros puntos de Caldas de Reis nos que actuaron. C.E.