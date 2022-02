Camba pide solución ó cruce da PO-2016 que vai a Guimarei, Cereixo e Vinseiro

A Estrada. O BNG da Estrada, a través da súa voceira, Susana Camba, reclama solución á situación do cruce da PO-2016 que vai a Guimarei, Cereixo e Vinseiro. “A raia continua que nestes días debuxou o Ministerio de Transportes desde A Baiuca á rotonda das Colonias deixa aínda máis complicado o acceso á PO-2016”, explicou a concelleira.

Segundo indicou Camba, “non cuestionamos a necesidade de pintar a raia continua nese tramo, xa que as circunstancias coa instalación do Lidl así o recomendan, pero esa raia faille a vida moi complicada aos veciños e veciñas de Guimarei, Cereixo e Vinseiro”. “A complicación dese acceso xa existía antes”, engade, “pero á altura da sala Lennon había raia descontinua e moitos xiraban nese tramo, pero agora xa non se pode”. “En reiteradas ocasións instamos ao alcalde a mellorar ese acceso”, afirma Camba, “pero logo duns tímidos intentos coa Deputación, nada máis se soubo”. arca