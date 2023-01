Cinco feridos tras colidir frontalmente dous vehículos en Caldas

Cinco persoas resultaron feridas, e tres delas foron excarceradas, tras producirse unha colisión frontal entre dous turismos na N-550, ao seu paso pola parroquia de Carracedo, na tarde deste sábado no Concello de Caldas de Reis.

Segundo o 112 Galicia, o accidente tivo lugar preto das 18.45 horas, á altura do punto quilométrico 93. Nada máis ter constancia dos feitos, tras recibir a chamada dunha persoa particular, os xestores do 112 solicitaron a intervención do equipo de urxencias sanitarias e dos Bombeiros de Vilagarcía e de Ribadumia.

En total, cinco persoas resultaron feridas de diversa consideración. Tres delas tiveron que ser excarceradas polos bombeiros – dúas viaxaban no mesmo vehículo. Todas foron evacuadas ao centro hospitalario de referencia polas ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Co fin de restablecer as condicións de seguridade na vía, tamén se mobilizaron os axentes da Garda Civil de Tráfico, da Policía Local, membros de Protección Civil de Caldas de Reis e de Cuntis e o persoal do servizo de limpeza e mantemento das estradas.