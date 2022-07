Cun showcooking de 3 chefs arranca en Valga

VALGA. O Agosto Gastronómico 2022 arrancou en Valga cos chefs Fran Jamardo, Coque Fariña e Rocío Garrido aos fogóns e co Centro de Interpretación da Caña do País como escenario no que se deron cita máis de trinta persoas para asistir ao showcooking Destapa a anguía, no que se cociñaron en directo varias tapas creativas realizadas con este peixe do Ulla. O obradoiro centrouse nas elaboracións de pequeno formato para ofrecer ideas de cara á próxima Ruta-Concurso Tapa a Anguía, que se celebrará as dúas últimas fins de semana de agosto. De feito, asistiron ao showcooking varios hostaleiros valgueses. Foron cinco as tapas coas que traballaron os cociñeiros de Indo e Vindo Gastronomía. A degustación arrancou cun craquer de avea e alga nori con anguía frita en dúas texturas e con emulsión de pementos de Padrón. arca