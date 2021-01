Cuntis denuncia aos incívicos que aparcan mal

CUNTIS. O Concello de Cuntis denuncia, a través da sua páxina de Facebook, “conductas pouco cívicas no estacimiento de vehículos por parte dalgúns condutores”. Para avaliar a súa denuncia, os responsables municipais do concello pontevedrés suben á rede social fotos de vehículos mal aparcados e dín que estes actos danse con bastante frecuencia e en moitos casos ocasionan danos no espazo axardinado ou mobiliario público o que supón un sobrecusto para as arcas municipais. Ademáis aseguran que “a este actos aplicáranselle as sancións correspondentes”. Finalmente desde o Concello de Cuntis pregan “respecto e civismo a todos e todas polo ben común”. arca