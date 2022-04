Declaran a Pascua padronesa Festa de Interese Turístico

Padrón. A Festa de Pascua de Padrón é xa Festa de Interese Turístico de Galicia logo de que o Consello da Xunta, reunido o venres na Coruña, aprobase a solicitude realizada polo Concello e apoiada, tamén, polo Consello de Turismo.

O alcalde de Padrón, Antonio Fernández, expresou a súa satisfacción ante a nova. Sinalou que a declaración da Pascua como Festa de Interese Turístico é o froito do intenso traballo que o goberno municipal leva facendo dende hai catro anos para reivindicar o valor dunha festa con varios séculos de historia que soubo adaptarse aos tempos sen perder a súa esencia e que ofrece hoxe en día un amplo abano de actividades culturais, deportivas ou de lecer para satisfacer a todo tipo de públicos. “Trátase dun recoñecemento ao traballo ben feito e a unha festa que merece ser distinguida tanto por tradición como por arraigamento popular”, sinalou o rexedor padronés, quen se amosou convencido de que a Pascua vivirá agora un impulso no seu papel de dinamizador turístico e motor económico do municipio.

O informe favorable do Consello da Xunta recolle que a “Pascua de Padrón é unha celebración secular con máis de 400 anos de antigüidade documentada, que conxuga o compoñente relixioso propio da Semana Santa cun alto valor cultural, derivado das múltiples actividades que se desenvolven”. s. e.