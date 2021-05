Educación inicia en xuño as obras de reforma do colexio Baño-Xanza

Valga. O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, visitou onte o colexio Baño-Xanza para anunciar o próximo investimento de 300.000 euros en obras de mellora das súas instalacións. O responsable autonómico estivo acompañado polo alcalde, José María Bello Maneiro, e os concelleiros de Educación, Carmen Gómez; Cultura, Pedro Calvo; e Turismo, Malena Isorna. Tamén asistiron os equipos directivos dos dous centros, cos directores Eva Zumalave e Eliseu Mera á cabeza.

As obras no colexio de Baño, que xa ten 50 anos, darán comezo no mes de xuño e consisten no acondicionamento dun espazo para circulación e acceso cuberto ao centro, por un importe de 48.400 euros. A Consellería vén de encargar o proxecto para a súa adaptación á nova arquitectura pedagóxica.

Está prevista a colocación dunha cuberta con estrutura metálica e panel sandwich e o acondicionamento do espazo mediante a limpeza e arranxo da fachada, a apertura de ocos, instalación eléctrica e colocación de pavimento vinílico e falso teito. Tamén se pintarán as paredes.

As actuacións completaranse ca colocación de pavimento de linóleo e laminado nas aulas e a substitución da porta e da varanda de entrada ao centro. A continuación, Román Rodríguez desprazouse ata o IES de Valga, para o que a Consellería ten encargado outro proxecto –cun investimento estimado de 250.000 euros– para rematar de cubrir un dos patios.

Indicar que no pasado verán iniciouse a actuación ca instalación da cuberta nas gradas, e está prevista a súa continuación sobre a pista polideportiva. maría rendueles