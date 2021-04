El enfrentamiento entre Xuntos y BNG paraliza los presupuestos en Vila de Cruces

La polémica arrecia en Vila de Cruces, un Concello con un gobierno en minoría y una enfrentamiento entre grupos que tiene paralizada la aprobación de los presupuestos, tras la acusación del BNG al grupo del alcalde, Xuntos, de haber roto el pacto por el que ambas formaciones se intercambiarían la alcaldía en la legislatura. Mientras ayer el BNG confirmaba esta ruptura, que un diario ponía en boca del teniente de alcalde, Julio López, este último desmentía la existencia del acuerdo y acusaba al medio de comunicación de haber mal interpretado sus palabras, “xa que ao ser preguntado si iamos ceder o bastón de mando o BNG dixen non, xa que o único pacto que existiu en Vila de Cruces foi o do bipartito Xuntos-PSOE”, asegura.

El teniente de alcalde acusa al BNG de utilizar los presupuestos como moneda de cambio, de haber hecho oposición junto al PP en estos dos años y de pensar sólo en la alcaldía y no en la ciudadanía. López arremete contra el edil nacionalista, Alex Fiuza afirmando que “que en política non todo vale e que se poña a traballar e que empece aprobando uns orzamentos, nos que o goberno incluíu unha partida de 60.000 euros para que decidisen eles en que os querían utilizar, e aínda así só pensa en ser alcalde”.

Por su parte, el BNG hizo público ayer un comunicado en el que confirma la existencia de conversaciones para un pacto con Xuntos para intercambiar la alcaldía que hubiese sido dos años para Luis Taboada y otros dos para Fiuza. “Tamén queremos desmentir que o BNG fixera oposición da man do PP, o minigoberno ten unha visión moi distorsionada da realidade. Temos que recordarlle que foi Xuntos quen negociou da man do PP as adicacións exclusivas, a presidencia da Mancomunidade de Terras do Deza, o Plan Concellos da Deputación 2020 entre outras”, aseguran, para añadir que “os acordos co PP non son inocentes nin polo ben da cidadanía. Xuntos e PP teñen unha estratexia clara, por un lado o PP é oposición dura de cara ao público, e polo outro pactan co único fin de evitar que o BNG teña influencia nas decisións municipais”

Finalmente los nacionalistas aseguran que sexa fora ou dentro do goberno como correspondería se Xuntos cumprise co pacto do 15 de xullo de 2019, manteremos unha liña de traballo constructiva”