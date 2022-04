CALDAS. Escolares de primeiro de primaria do CPR La Encarnación plantaron este xoves carballos na finca municipal da fábrica da luz e da fervenza de Segade. O Plantamos a nosa landra iniciouse o ano pasado, na etapa infantil, coa recollida de landras na Carballeira de Caldas, a súa posterior plantación en sementeiros, responsabilizándose do seu coidado durante máis dun ano, ata a plantación de Segade. A cativada gozou da actividade ao aire libre, facendo a ruta a pé, plantando as árbores, compactando a terra e regando os novos carballos de Segade. O profesorado destacou que no colexio inciden moito na sensibilización medioambiental. A actividade foi posible grazas á colaboración do equipo do Obradoiro Dual de Emprego Os Camiños do Camiño que segue co acondicionamento de toda a zona; da Brigada Forestal do Distrito 19 da Consellería de Medio Rural e do Concello, así como do voluntariado da asociación colaboradora, Asoprovida. arca