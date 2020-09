Evacuado un estradense despois de caer dun tellado

Un operario foi evacuado de urxencia ao Hospital da Coruña debido ás lesións provocadas por unha caída de altura na Estrada o martes. Segundo o 112 Galicia, o ferido, un albanel que realizaba traballos nunha casa do lugar de Aldea Grande, precipitouse desde o tellado dun alboio, o que lle fixo perder a consciencia. Así o relataba a persoa que preto das catro da tarde contactou co 112 Galicia para pedir asistencia médica urxente. Decontado, pasouse aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que acudiron ao lugar do accidente a bordo helicóptero medicalizado con base en Santiago para trasladar ao ferido ao Hospital Universitario da Coruña (CHUAC).

A maiores, desde o 112 Galicia, solicitouse a intervención dos axentes da Policía Local, así como dos membros da Garda Civil co fin de coñecer todos os detalles relacionados con este accidente dentro do ámbito laboral.