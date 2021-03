Ferreirós e Regades falan da industria de Valga

Valga. O delegado do Estado na Zona Franca de Vigo, David Regades, e a portavoz socialista, María Ferreirós, reuníronse a semana pasada en Valga para falar sobre o sector industrial do concello. “A Zona Franca é un organismo clave no desarrollo económico e empresarial, e o seu delegado mostrouse disposto a colaborar coas empresas de Valga. Pode resultar moi interesante estudar colaboracións”, indicó Ferreirós.

Na reunión, a concelleira díxolle a Regades que os socialistas volverán a visitar todas as empresas de Valga (na medida en que a evolución da pandemia o permita) para coñecer de primeira man as súas necesidades. Tamén falaron da posibilidade dunha nova visita a outras empresas locais, ó que Regades mostrouse disposto. "O apoio ao tecido produtivo ten que vir por parte de todas as administracións, coa visita de Regades como delegado de Zona Franca amósase o interese do Goberno de España na industria valguesa", dixo.