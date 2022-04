Caldas. O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asinou este martes, acompañado do delegado da Xunta en Pontevedra, Luis López Diéguez, e do presidente da Asociación de Emigrantes Retornados do Ulla-Umia (Aeru), Celso Domínguez Búa, o convenio para o mantemento da súa oficina de información en Caldas de Reis, destinada a asesorar aos galegos do exterior que optan por regresar a Galicia. O acto tivo lugar na Delegación da Xunta en Pontevedra.

A Asociación de Emigrantes Retornados Ulla-Umia (Aeru) é unha entidade sen ánimo de lucro de ámbito provincial que naceu no ano 2013 co obxectivo de dar resposta ás demandas dos emigrantes retornados e de cara a prestar un servizo de orientación e de asesoramento para facilitar a súa integración na sociedade galega.

Esta entidade agrupa a un número importante de socios da provincia de Pontevedra e configúrase como un punto de referencia ao que cada día acoden as persoas retornadas reclamando os seus servizos, polo que está desenvolvendo un importante labor social a favor dos emigrantes galegos retornados e dos seus descendentes, segundo precisan.

Indicar que a Secretaría Xeral colabora con esta asociación cun convenio polo que aporta 6.000 euros co obxectivo de ofrecer aos emigrantes retornados á Comunidade autónoma a maior cobertura posible no seu proceso de retorno e adaptación á sociedade galega.