Fomentarán o deporte entre os escolares estradenses

A Estrada. A concellaría de Deportes, que dirixe Ismael Pena, organiza este mércores 27 unha xornada para incentivar a práctica do deporte e promocionar os hábitos saudables entre a mocidade estradense, en colaboración co centro de saúde e os centros educativos da Estrada.

Esta iniciativa, que durará dúas horas e media, incluirá unha charla informativa para os escolares no Teatro Principal que será impartida pola pediatra do centro de saúde da Estrada, Eva García, na que abordará os beneficios dunha alimentación saudable e a importancia do exercicio físico. Completarase a actividade cunha andaina de baixa dificultade aproveitando as rutas saudables coas que conta o Concello da Estrada. arca