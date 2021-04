Forte investimento na Estrada para facer máis confortable o Figueiroa

a estrada. A Xunta de Galicia vai investir preto de 900.000 euros na rehabilitación integral do colexio de Figueroa, na Estrada, que abrangue unha mellora do illamento do edificio, así como da ventilación, “o que repercutirá de xeito directo no confort dos seus usuarios, os 445 alumnos de infantil e primaria e os 31 profesores que están día a día neste colexio”, sinalou o conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, que oante se achegou ao colexio para explicarlle o proxecto ao equipo directivo. Na visita, na que estivo acompañado do delegado territorial, Luís López, e o alcalde, José López, avanzou que a previsión é que, logo da adxudicación do proxecto, as obras dean comezo a principios de verán, “polo que antes de finais de ano A Estrada contará cun colexio totalmente renovado. avelino arca