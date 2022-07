López mostra o seu apoio ós produtores de aceite de oliva da Estrada

A Estrada. O alcalde da Estrada, José López, reuniuse este luns no Concello con produtores de aceite de oliva e mais con técnicos da Xunta e amosoulles “todo o apoio da administración local” para a constitución dunha cooperativa “que permita profesionalizar o sector e comercializar este produto tan valorado polos consumidores”.

Durante a reunión, o rexedor destacou o bo facer dos produtores, grazas aos cales “A Estrada estase a converter nun referente de actividade do sector primario”. Anunciou que “antes do remate deste ano” estarán licitadas as obras para a rehabilitación das antigas escolas de Aguións co obxectivo de convertelas nun centro de apoio ao sector primario da Estrada, para o que serán adicados preto de 400.000 euros dos fondos europeos Edusi.

Ademais, López Campos avanzou que xa mantivo reunións co conselleiro de Medio Rural, José González, e con técnicos do seu departamento para a creación dun centro de produción e transformación que estaría ubicado no antigo campo de fútbol de Aguións, cunha extensión dunha hectárea.

Os produtores e os técnicos agradeceron a implicación do Concello e analizaron as posibilidades que existen para a creación dunha cooperativa que agrupe aos produtores de aceite de oliva 100 % galego que desexen unir forzas, abaratando os custos de produción e compartindo os beneficios. Arestora habería entre 35 e 40 produtores galegos interesados en agruparse baixo unha marca única. s. e.