María Rei Vilas recolleu onte na Estrada o García Barros

A escritora María Rei Vilas, natural de A Laracha, recolleu onte no Teatro Principal de A Estrada o Premio García Barros 2020 otorgado pola súa novela Flores de ferro. A entrega fixose nun acto pechado no que participaron Carlos Loureiro, secretario do xurado, o alcalde da Estrada, José López, e Francisco Castro, director xeral da Editorial Galaxia.

María Rei Vilas (A Laracha, 1964) é profesora de Bioloxía e Xeoloxía no Instituto Agra de Leborís, da súa localidade natal. Autora de libros de texto e guías didácticas relacionadas co ensino da bioloxía e a xeoloxía, Flores de ferro é a súa primeira novela.

O xurado, composto por Eulalia Agrelo Costas, Carlos Lema, Armando Requeixo, Inma Otero e Carlos Loureiro, despois de ler os orixinais presentados acordou, por maioría, conceder o XXXII Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades) á obra presentada baixo o lema Escoitar a Briana. Logo de abrir a plica, o dito lema correspóndese coa obra Flores de ferro da autoría de María Rei Vilas.

O xurado destacou desta novela a súa orixinalidade e o bo uso da intriga como ferramenta literaria. Explican que a protagonista, Camila, volve ás terras da infancia para pescudar nas orixes familiares e recuperar un período mediatizado polo pai. Alí ten que recompoñer a súa identidade, á vez que afronta desde o presente dos anos 80, a etapa da Guerra Civil.

A orixinalidade, explicaron, adica tanto na estrutura narrativa ambiciosa que acompaña o crebacabezas persoal; coma na dosificación da intriga que anima á lectura. Así mesmo, destacan o protagonismo das mulleres como vítimas silenciadas, mais tamén como axentes que se enfrontan ao novo réxime.

Convocado polo Concello da Estrada, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Editorial Galaxia, o XXXII Premio de Novela Manuel García Barros (Ken Keirades) é un dos premios de novela de maior traxectoria en lingua galega e un dos de máis prestixioso palmarés.

O premio está dotado con 9.000 euros e a publicación da novela gañadora o vindeiro outono na colección Literaria da Editorial Galaxia.