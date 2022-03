Matalobos leva o premio honorífico a múller de

A Estrada. O Concello decidiu entregar este ano o décimo premio ao Labor Honorífico das Mulleres da Estrada a María José Matalabos Dono, que recibirá o galardón no MOME o vindeiro martes 8 de marzo ás 18.00 horas, despois dunha traxectoria na docencia de máis de 40 anos, a maior parte deles no CEIP do Foxo da localidade.

En declaracións aos medios trala súa elección, María José Matalobos afirma sentirse “sorprendida” por este nomeamento” ao tempo que destacou a importancia de iniciativas coma esta, “que poñan o foco na vida e legado das mulleres da vila”. “Adiantamos moito, pero queda outro tanto por facer, sempre dende o respecto e comprendendo que ninguén é máis que o outro, que todos somos iguais” subliña a docente.

DATOS BIOGRÁFICOS. María José Matalobos Dono naceu no 1954, no Viso, na parroquia de Lagartóns, no seo dunha familia humilde.

Alí comezou a ir a escola e coñeceu á súa mestra, quen a marcaría para sempre e se tornaría nun referente, dona Carme. Foi esta mestra a que se encargou de convencer aos pais da premiada de que “a esta nena hai que estudala”, relata a galardoada.

Así contan que as insistencias da docente fixeron efecto nos pais, e finalmente puido ir interna a Santiago para rematar os estudos primarios: unha alumna sobresaínte, que chegou a sacar dous cursos nun só ano. Así convertiuse na gran docente que foi ao longo da súa vida e traxectoria profesional. arca